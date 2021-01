Dubbi in casa Milan in vista del derby di Coppa Italia: 3 possibili assenze da affrontare per Pioli

Domani sera va in scena il secondo derby dell’anno tra Inter e Milan, quello che vale la semifinale di coppa Italia. A San Siro scendono in campo la prima e la seconda della classe in gara secca. I nerazzurri vengono da un buon momento nonostante il pareggio con l’Udinese che ha frenato la rincorsa degli uomini di Antonio Conte.

Il Milan, invece, si è guadagnata il titolo di campione d’inverno anche se è sprofondata tra le grinfie dell’Atalanta e dovrà certamente interrogarsi. Pioli si prepara ad un appuntamento importante, dopo aver vinto il primo derby in campionato. Le assenze, però, sono ancora tante e se ne potrebbero aggiungere altre: ancora assente Bennacer che tornerà per la prossima di campionato. Non ce la fa Calhanoglu e rischiano anche altri 3 giocatori.

Inter-Milan, Mandzukic a rischio | Dubbi anche su Tonali e Kalulu

Si tratta di Mario Mandzukic, Sandro Tonali e Pierre Kalulu che sono usciti acciaccati dopo la partita con l’Atalanta e Pioli non è ancora certo di averli a disposizione per domani sera. Proprio il tecnico rossonero si è espresso così: “Mandzukic, Tonali e Kalulu hanno avuto qualche problema dopo la partita di sabato, solo domani capiremo se saranno a disposizione”.