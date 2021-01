Calciomercato Inter, colpo De Paul | ‘Acconto’ immediato: tutti i dettagli

L’Inter non molla Rodrigo De Paul, prossimo avversario in campionato con l’Udinese. Possibile ‘acconto’ Pinamonti: cifre e dettagli

Mercato in stand-by per l’Inter di Antonio Conte. Le cessioni, quella di Eriksen su tutte, continuano a bloccare la dirigenza nerazzurra sul fronte entrate. Il diktat della proprietà in questo momento di difficoltà generale è stato molto chiaro: è prima necessario vendere. In questo senso, tra i giocatori in uscita c’è anche Andrea Pinamonti. L’attaccante classe 1999 sta cercando una nuova destinazione per ritrovare continuità, ma è al momento bloccato dall’Inter che è ancora alla ricerca di un nuovo attaccante di riserva. L’ex Genoa potrebbe però rappresentare un’importante carta per il colpo De Paul: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Inter, carta Pinamonti per il colpo De Paul | Cifre e dettagli

Nelle ultime ore si è addirittura parlato di un principio d’accordo per il centrocampista argentino, già accostato anche alla Juventus. L’Udinese non si priverà del giocatore fino a giugno, ma difficilmente riuscirà a trattenerlo anche nella prossima sessione estiva di calciomercato. In questa finestra il club friuliano è invece alla ricerca di un sostituto di Lasagna, che è ormai ad un passo dal Verona. Il club nerazzurro potrebbe così offrire Pinamonti: un ‘acconto’ per De Paul in vista della prossima estate. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

La valutazione dell’attaccante si aggira intorno ai 10 milioni di euro, mentre l’argentino è valutato dall’Udinese circa 30-35 milioni. Occhi puntati, dunque, sull’asse Milano-Udine. La Juventus è avvertita: l’Inter è forte su De Paul.