Per la prossima stagione la Juventus potrebbe mettere in atto una nuova rivoluzione: da Paratici a Pirlo passando per Nedved

Pesante e brutta battuta d’arresto per la Juventus di Andrea Pirlo, che esce sconfitta dal big match contro l’Inter. I bianconeri hanno messo in campo una delle peggiori prestazioni della stagione, rimanendo in balia dell’avversario senza mai dare cenni di reazione. Dunque le cose per la società juventina sembrano non promettere bene e si inizia a pensare ad una probabile nuova rivoluzione a fine stagione.

Calciomercato Juventus, rivoluzione societaria: Pirlo, Paratici e Nedved via

La sconfitta di ieri sera contro l’Inter inizia a far temere il peggio per la dirigenza della Juventus. Infatti il primo posto in campionato continua ad allontanarsi, ed in caso di successo del Milan questa sera contro il Cagliari arriverebbe a dieci punti di distanza. La prestazione in Coppa Italia con il Genoa anche non è stata brillante, e la Champions League è la competizione più difficile in cui arrivare in fondo. Quindi in casa Juventus potrebbe arrivare la prima stagione senza titoli dopo 10 anni di vittorie.

Qualora dovesse accadere di rimanere a “zero titoli”, la dirigenza attuerebbe una nuova rivoluzione. Via Paratici e Nedved, dentro uno tra Cristiano Giuntoli ed Igli Tare, con l’ultimo che piace molto ai bianconeri. Anche in panchina significherebbe il fallimento di Andrea Pirlo, e si potrebbe pensare ad un ritorno di Massimiliano Allegri, che con la Juventus ha mantenuto sempre un ottimo rapporto e che è molto stimato sia da Giuntoli che da Tare. Potrebbe dunque arrivare un nuovo anno zero nella società juventina.