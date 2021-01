Brutta sconfitta per la Juventus in casa dell’Inter: Pirlo è tornato ad essere criticato dopo il risultato negativo di San Siro

Una prestazione da dimenticare per la Juventus, che non è riuscita minimamente a dare filo da torcere all’Inter. I nerazzurri hanno collezionato un rotondo 2-0 contro i bianconeri: nel post-partita Pirlo ha rivelato di essere molto deluso. Una sconfitta che brucia tanto anche in ottica Scudetto, era l’occasione giusta per accorciare ancora in classifica. Mercoledì sera, inoltre, andrà in scena la sfida di Supercoppa italiana contro il Napoli, in programma al Mapei di Reggio Emilia.

Juventus, la critica ai bianconeri

Nelle ultime ore è arrivata la feroce critica anche del giornalista Mediaset, Gianni Balzarini, che segue da sempre le vicende bianconere: “Sconfitta netta e meritata. Credo che la lotta scudetto per la Juve sia finita qui”. Ora il cammino per i bianconeri sarà ancora più difficile: perdere uno scontro diretto può essere deleterio anche dal punto di vista mentale.

Da pochi mesi Andrea Pirlo ha iniziato un nuovo progetto rivoluzionario e c’è bisogno di tempo per mettere le fondamenta solide. Tra poche ore ci sarà l’occasione per rifarsi cercando di trionfare per la prima volta da allenatore dopo i tanti successi collezionati da calciatore.

La Juventus non mollerà proprio sul più bello pensando anche al percorso in Champions League, che ripartirà da metà febbraio.