Ramsey, e Rabiot in particolare, disastrosi contro l’Inter: tutte le cifre del doppio flop di calciomercato in casa Juventus

Una partita a senso unico. Ieri sera, nell’attesissimo derby d’Italia, non c’è stata storia e l’Inter di Conte ha dominato la Juventus campione d’Italia molto più di quanto dica il 2-0 finale. Un risultato mai in discussione, con i bianconeri che si sono resi pericolosi in una sola occasione, all’87’, con un tiro di Chiesa neutralizzato alla grande da Handanovic. Nella Juve di ieri non si è salvato nessuno, ma spiccano le prestazioni di Ramsey e soprattutto Rabiot. Il gallese non ha mai inciso in zona d’attacco ed è stato sostituito dopo meno di 60 minuti, mentre il francese è stato sovrastato da Barella e ha offerto forse la peggiore prestazione da quando è a Torino. Una prova inconsistente, tra contrasti e palloni persi, e a tratti quasi indisponente. Ecco tutte le cifre dei flop Ramsey e Rabiot.

Calciomercato Juventus, flop Rabiot e Ramsey | Tutte le cifre

Acquistati nell’estate del 2019, i due centrocampisti non hanno mai convinto in bianconero: Ramsey a causa dei continui stop per problemi fisici e della sua discontinuità, Rabiot per le prestazioni mai davvero convincenti. Entrambi sono arrivati a parametro zero, firmando però contratti quadriennali da ben 7 milioni di euro netti a stagione fino al 2023. Una cifra complessiva di 56 milioni d’ingaggio, alla quale vanno aggiunte le commissioni pagate dalla società bianconera ai rispettivi entourage.

Per l’ex PSG si è addirittura parlato di un bonus di 10 milioni alla firma, mentre all’agente dell’ex Arsenal dovrebbe essere andata una commissione di oltre 3 milioni. Cifre elevatissime, finora non ripagate sul campo dai due giocatori.