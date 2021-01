Assalto al difensore del Bologna, per aggiungere un elemento duttile allo scacchiere di Pirlo: Tomiyasu può essere la nuova idea della Juventus

Tomiyasu è tra le certezze del Bologna di Mihajlovic: sempre presente in questo campionato di Serie A, il difensore giapponese ha dimostrato di poter giocare anche in un ruolo diverso, da centrale. Dopo esser stato schierato lo scorso anno quasi sempre da esterno, la stagione 2020/2021 ha rappresentato il momento della consacrazione. Adesso su di lui potrebbe arrivare l’attenzione delle big d’Italia, tra cui la Juventus.

Calciomercato Juventus, il difensore arriva dalla Serie A

Il Bologna valuta Tomiyasu, al momento, circa 20 milioni di euro: i bianconeri potrebbero avanzare una proposta che può provare ad accontentare la richiesta felsinea. Sempre in debito d’ossigeno nella fase difensiva per una coperta molto corta, in casa Juventus potrebbe essere messo in piedi anche uno scambio. Sul piatto delle offerte 17 milioni più il prestito di Frabotta.

Il giovane esterno italiano tornerebbe così a Bologna: prima dello sbarco a Torino, infatti, giocava nella Primavera dei rossoblu, dove potrebbe andare a farsi ancora di più le ossa dopo un buon debutto in Serie A. Un’operazione che, inoltre, permetterebbe al Bologna di rinforzare le fasce esterne e di incassare una buona plusvalenza per la cessione del talento nipponico.