Nonostante la classifica tenga in piena corsa scudetto l’Inter di Conte, arriva la durissima critica del procuratore nei confronti della squadra di Conte: le sue parole

In attesa di scendere in campo per il match scudetto contro la Juventus, l’Inter di Antonio Conte finisce nuovamente nel mirino della critica. Dichiarazioni pungenti quelle del noto agente Fifa Claudio Anellucci che, ai microfoni di ‘Calciomercato.it’, ha detto la sua sulla squadra guidata dall’ex Juventus.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, il big in uscita | Lo chiede Allegri

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, super offerta in A | Tre per uno!

Inter-Juventus, Conte nel mirino: “Non è mai colpa sua”

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo stellare firmato Raiola | Inter ko!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro | L’annuncio dell’argentino!

“L’Inter è una squadra che non mi piace, senza nè capo nè coda, legata esclusivamente alla bravura di Lukaku ed alle giocate del singolo. Se non è il belga, è Lautaro o Hakimi. Ripeto, a me personalmente non piace. Con tutto quello che l’Inter ha speso doveva essere prima in classifica con quindici punti sulla seconda, una squadra che ha sempre un alibi dove sembra non essere mai colpa dell’allenatore“.

Così il noto procuratore Claudio Anellucci, ai microfoni di ‘Calciomercato.it’, a poche ore dalla sfida tra Inter e Juventus, di scena questa sera a San Siro. Una critica importante nei confronti della squadra di Conte, con il tecnico leccese nel mirino dell’agente.