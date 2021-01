La Juventus è interessata a Haaland, ma occhio alla concorrenza: sull’attaccante del Dortmund piomba il Chelsea

La Juventus non vive una delle sue migliori stagioni. Lo dimostra, sicuramente, la pesante sconfitta a San Siro contro l’Inter per 2-0. La società, perciò, continua a lavorare in sede di calciomercato per cercare di potenziare la rosa tramite l’acquisto di grandi nomi. In particolare, i bianconeri osservano da vicino la situazione di un big per l’attacco, ma ci sarebbero complicazioni in vista.

Calciomercato Juventus, il Chelsea piomba su Haaland

La Juventus monitora movimenti di calciomercato, in particolare per l’attacco. Secondo quanto riportato da ‘The Athletic’, i bianconeri rischiano di perdere un possibile grande obiettivo per il reparto offensivo: si tratta della giovane stella del Borussia Dortmund Erling Haaland, finito nel mirino del Chelsea. I ‘Blues’ (che dalla Bundesliga hanno già preso Werner e Havertz) sarebbero disposti a tentare l’assalto al norvegese già durante la prossima sessione di trasferimenti, nonostante l’attivazione della clausola da 75 milioni di euro a partire dall’estate 2022. L’operazione potrebbe, quindi, superare i 100 milioni di euro.

Sul 20enne ci sarebbe anche l’interesse del Real Madrid. Haaland ha collezionato 15 presente condite da 18 gol e 2 assist tra campionato e Champions League in questa prima parte di stagione. Situazione da monitorare, con tanta concorrenza per il Golden Boy 2020.

E.T.