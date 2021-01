Calciomercato Juventus, che scambio | Ronaldo porta Pogba

La Juventus potrebbe mandar via Cristiano Ronaldo dopo gli ultimi eventi: si profila uno scambio per Pogba

La Juventus ha acquistato Cristiano Ronaldo qualche anno fa con l’obiettivo di trionfare in Serie A e in Champions League. Il percorso non è stato dei migliori, considerando le uscite con Ajax e Lione e come sta proseguendo il campionato in questa stagione. CR7 è alla soglia dei 36 anni e i tempi migliori di Manchester e Madrid sembrano molto lontani. Ecco perché il suo addio dalla Juve è tutt’altro che escluso.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, assalto dalla Premier | Paratici chiede il big

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Bernardeschi nello scambio | Colpo in attacco

Juventus, Ronaldo via: Raiola e Mendes ci provano

Cristiano Ronaldo ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 e già quest’estate potrebbe lasciare Torino. Per lui potrebbe verificarsi un ritorno al passato, a Manchester sponda United. Tramite intermediari, infatti, Paratici & Co. vorrebbero proporre uno scambio che sarebbe clamoroso con i Red Devils. Ai bianconeri è sempre gradito il ritorno di un certo Paul Pogba, che prima di ritornare al Manchester United fece molto bene in Serie A.

I due calciatori sono rappresentati dai due procuratori forse più ‘potenti’ del calcio internazionale, ovvero Jorge Mendes -che cura gli interessi di Ronaldo– e Mino Raiola –Pogba-. Uno scambio che, grazie all’intervento dei due super agenti, sarebbe addirittura alla pari. Le prestazioni di CR7 fanno pensare che i suoi tempi migliori siano ormai passati, mentre il centrocampista francese vorrebbe tentare una nuova esperienza, lontano da Manchester.