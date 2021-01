Il Milan è scatenato sul mercato: dopo Mandzukic il nuovo rinforzo potrebbe arrivare dalla Premier League. Il Chelsea è pronto a cedere il giocatore in prestito

Il Milan lavora sul mercato per limare la rosa a disposizione di mister Stefano Pioli. I rossoneri sono primi in classifica, ma per lottare per lo scudetto fino alla fine c’è bisogno di rinfoltire la rosa. Dopo l’arrivo di Mario Mandzukic, la società è vicina a chiudere anche per Fikayo Tomori, promettente difensore in uscita dal Chelsea.

Calciomercato Milan, il Chelsea libera Tomori

Il Milan ha individuato in Tomori il giocatore ideale per andare a rinforzare la difesa. Sfumato Simakan – il giocatore si è infortunato e ne avrà per almeno due mesi – la dirigenza rossonera ha puntato il ragazzo del Chelsea classe 1997. Forte fisicamente e rapido nel breve, Tomori può ricoprire sia il ruolo di centrale che di terzino destro in una difesa a quattro. Ideale per lo schema di Pioli.

Il colpo è in canna, ed il Chelsea è aperto al dialogo. L’ultima conferma è arrivata da mister Lampard, intervenuto sul tema in conferenza stampa prima del match con il Leicester: “Tomori vuole giocare regolarmente e potrebbe andare in prestito. Ha fatto passi da gigante nelle ultime due o tre stagioni“.

I numeri di Tomori in Inghilterra

L’inglese ha collezionato sin qui appena quattro presenze, una sola in Premier League: “Non posso far giocare tutti i nostri difensori centrali in una partita“, ha detto Lampard, aggiungendo: “Quest’anno ne abbiamo 5, la situazione è difficile”. Un assist non da poco al Milan, pronto a sferrare l’attacco decisivo. L’affare potrebbe chiudersi con la formula del prestito e diritto di riscatto fissato a 30 milioni.

Un investimento per il presente, ma anche per il futuro. Tomori – nonostante la giovane età – è stato già convocato dalla Nazionale inglese ed ha anche il fiuto del gol: già a quota undici in carriera, conditi da cinque assist. Un colpo in prospettiva, ma pronto a dire da subito la sua nel palcoscenico della Serie A.