Il calciomercato nerazzurro, la prossima estate, può vedere un’offerta irrinunciabile dalla Premier League: due pilastri di Conte nel mirino del top club inglese

Una vittoria senza storia quella che l’Inter di Conte, ieri sera a San Siro, ha conquistato contro la Juventus. I nerazzurri, in piena corsa scudetto e a pari punti con il Milan, dovranno però guardarsi le spalle in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. In tal senso, Pep Guardiola prepara una mega offerta per due pilastri nerazzurri: cifre e dettagli.

Calciomercato Inter, Guardiola scatenato: maxi offerta a giugno

Pep Guardiola guarda con sempre più interesse ai gioielli di casa Inter. I media inglesi sostengono come Romelu Lukaku sia tra i candidati principali alla successione, da giugno, del ‘Kun’ Aguero. Ma l’ex tecnico del Barcellona non intenderebbe fermarsi al centravanti belga e punterebbe un altro pilastro dell’undici titolare di Conte.

Si tratta di Achraf Hakimi, arrivato a Milano la scorsa estate per 40 milioni dal Real Madrid: la valutazione del marocchino, al momento, è quasi raddoppiata. Ecco dunque che il Manchester City penserebbe ad un’offerta che, in un periodo di crisi economica importante, può tranquillamente essere definita come irrinunciabile.

Ben 180 milioni di euro, a giugno, per Lukaku e Hakimi, trascinatori dell’Inter di Conte. La società nerazzurra valuterebbe l’eventuale doppia cessione: Guardiola fa tremare i tifosi interisti.