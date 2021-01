Potrebbe esserci una rivoluzione in casa Inter: Conte può salutare e con il suo addio può andare via anche Lukaku

Sono stati quattro mesi particolari per l’Inter, che nonostante l’importante rosa ha disposizione ha vissuto troppi alti e bassi e ora ha bisogno di rialzarsi per provare a raddrizzare l’annata in questi cinque mesi rimasti. Nelle competizioni internazionali il cammino è ormai compromesso, ma si può tentare il tutto per tutto in Italia.

In Coppa Italia la compagine allenata da Antonio Conte ha raggiunto i quarti di finale mentre in Serie A continua l’inseguimento sul Milan. I rossoneri sono in vetta alla classifica e hanno tre punti di vantaggio sui nerazzurri, un gap colmabile ma c’è bisogno di una serie di vittorie per tenere il passo.

Calciomercato Inter, Lukaku in bilico se va via Conte: sul belga ci sono Real Madrid e Manchester City

Mentre la squadra è concentrata sul campo, la società pensa al futuro e non sono da escludere sorprese nei prossimi mesi. In queste settimane regna il caos riguardo gli stipendi e intanto i risultati del 2021 non sembrano essere confortanti, visto che nelle ultime due gare di Serie A sono arrivate una sconfitta e un pareggio.

A fine stagione, qualora non dovesse arrivare lo scudetto, potrebbe salutare Antonio Conte. Con il suo addio, potrebbe pensare di andare via anche Romelu Lukaku, che è stato voluto fortemente proprio dal tecnico salentino quasi due anni fa. Vista la crisi e la necessità di fare cassa, l’Inter valuta il belga circa 80 milioni di euro.

Su di lui potrebbe esserci l’interesse del Real Madrid in particolare, ma anche il Manchester City sembra essere pronto all’assalto.