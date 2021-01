Il Milan e Calhanoglu trattano il rinnovo di contratto del centrocampista turco, in scadenza il prossimo 30 giugno con il ‘Diavolo’: ecco l’ultimatum del club rossonero

Sono ore calde per il calciomercato del Milan che, oltre agli eventuali colpi in entrata, lavora anche ad alcuni fondamentali rinnovi per la rosa allenata da Stefano Pioli. In tal senso, dalla Spagna, arrivano novità per quella che sembrerebbe un ultimo tentativo del ‘Diavolo’ di trattenere il pilastro rossonero.

Calciomercato Milan, ultimo tentativo per il rinnovo

Milan attivo per le prossime operazioni di mercato, nella sessione invernale. Praticamente fatta per l’approdo di Meite dal Torino, la società rossonera ha tutta l’intenzione di fare un ultimo tentativo per il rinnovo di Hakan Calhanoglu. Il trequartista turco è in scadenza a giugno e, secondo ‘Todofichajes.com’, il Milan proverà a convincerlo con un’ultima ricca offerta a prolungare oltre il giugno 2021.

La dirigenza milanista ha pronta sul piatto un’offerta da 4 milioni netti più bonus: fino ad ora, l’entourage di Calhanoglu non è scesa sotto i 5 milioni, bonus esclusi. Un ultimatum, dunque, per tentare di trattenere l’ex Leverkusen: in caso di fumata nera, lo scenario potrebbe decisamente cambiare.

Con l’ipotesi di un acquisto a costo zero, è la Juventus a rimanere in prima fila per la firma di Calhanoglu la prossima estate. I bianconeri rimangono alla finestra interessati, in attesa di sviluppi che riguardino il futuro del 10 rossonero.