Il Milan è sempre alla ricerca dell’erede di Zlatan Ibrahimovic ed un attaccante si offre per tornare in Serie A: chiesto lo scambio shock

Si recuperano energie nel Milan dopo il match vinto ai supplementari contro il Torino. L’obiettivo principale nel calciomercato nel frattempo continua ad essere un attaccante che possa raccogliere le redini di Zlatan Ibrahimovic, il cui futuro è ancora incerto. Un bomber si offre ai rossoneri per tornare in Serie A, in particolare a Milano. Il club proprietario del cartellino avanza una richiesta shock.

Calciomercato Milan, Icardi si offre: il PSG chiede Theo Hernandez

Il Milan continua la propria ricerca per trovare un degno erede di Zlatan Ibrahimovic, visto che il contratto dello svedese terminerà a giugno ed al momento ancora non si è presa una decisione sul suo futuro. Ad offrirsi ai rossoneri in queste settimane sembrerebbe essere Mauro Icardi, bomber ex Inter che ha sempre desiderato tornare in Italia, soprattutto nell’amata Milano. Su di lui da tempo c’è anche l’interesse della Juventus, che continua a sognare un suo arrivo.

L’ostacolo maggiore per il Milan al momento sarebbe l’ingaggio di 10 milioni percepito dall’argentino, così si penserebbe ad un offerta di prestito con riscatto fissato sui 40 milioni di euro. Ma il PSG sembrerebbe avere differenti opinioni, avanzando una richiesta shock, chiedendo ai rossoneri Theo Hernandez. Una richiesta che dalla Milano rossonera difficilmente accetteranno, visto che il francese è un punto fermo della squadra di Stefano Pioli.