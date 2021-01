Calciomercato Milan, sorpresa a centrocampo | Colpo Kahveci

Il Milan è alla ricerca di un centrocampista e ha messo seriamente gli occhi su Kahveci, di proprietà dell’Istanbul Basaksehir

Il Milan è alla ricerca di nuovi colpi per rinforzare la squadra di Stefano Pioli, che ieri ha vinto a fatica contro il Torino. I granata si sono arresi solo ai calci di rigore agli ottavi di Coppa Italia, e visti i tanti infortuni è necessario effettuare qualche colpo in entrata. Nello specifico, Maldini cerca un centrocampista e sono diversi i profili valutati. Uno di questi è Irfan Can Kahveci, attualmente all’Istanbul Basaksehir. Nei giorni scorsi si è parlato molto dell’acquisto di Meité proprio dal Torino.

Milan, colpo a sorpresa: dalla Turchia arriva Kahveci

Secondo quanto riferito dal portale turco ‘Ajansspor.com‘, il Milan ha intenzioni serie per portarsi a casa Irfan Can Kahveci. Arrivata l’offerta ufficiale all’Istanbul Basaksehir che sta valutando la cessione del turco. Tra campionato e Champions League, il giocatore ha messo a segno cinque gol e siglato due assist, in ventuno partite. Tra queste reti c’è una tripletta al Lipsia durante la fase a gironi di Champions.

Kahveci è un titolarissimo del Basaksehir, e oltre a occupare il centrocampo può anche agire in posizione più avanzata, da trequartista ma anche da ala sinistra. Insomma, il classe ’95 sarebbe un buon mancino a disposizione per Pioli.