La Juventus potrebbe piazzare un importante doppio colpo in Francia. Nel mirino dei bianconeri due calciatori di spessore internazionale in scadenza di contratto

Abdulaye Dabo è il baby colpo francese messo a segno a sorpresa dalla Juventus in questa prima metà del calciomercato di gennaio. L'esterno del 2001 era nel mirino da circa tre anni, ai tempi figurava ancora Marotta nell'organigramma, ed è stato strappato al Nantes in prestito con diritto di riscatto. "E' un onore essere qui", le prime parole del neo bianconero che con molta probabilità sarà inserito nella formazione Under 23 allenata da Zauli.

Calciomercato Juventus, Dabo (ri)apripista: Depay più Thauvin, doppio colpo in Ligue 1

Dabo può aprire, o meglio riaprire la striscia di colpi in terra francese da parte della Juve. Due di spessore maggiore, con tutto il rispetto per il 19enne, potrebbe piazzarne nelle prossime settimane ma in vista della prossima stagione. Già perché parliamo di calciatori in scadenza di contratto a giugno e dunque a breve ingaggiabili a costo zero. Gratis insomma, perlomeno lato cartellino escludendo le commissioni per gli agenti. I nomi sono quelli di Memphis Depay del Lione, nel mirino dell’Inter oltre che di diversi grandi club europei come il Barcellona, e di Florian Thauvin del Marsiglia obiettivo del Milan.

All’attaccante classe ’94, il cui arrivo non significherebbe cessione certa di Dybala ma certo ulteriore concorrenza per l’argentino, potrebbe venir proposto un quinquennale da 5 milioni netti, per un totale di 25 milioni; all’esterno di 27 anni, che sarebbe tanto prezioso per Pirlo in chiave tattica, un quadriennale da 4,5 milioni per complessivi 18 milioni. L’investimento totale per i due toccherebbe quindi i 43 milioni di euro.

