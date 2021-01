La Juventus sarà sempre una delle protagoniste indiscusse anche sul fronte calciomercato: idea suggestiva per il centrocampo

Presente e futuro: la Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato per arrivare ad innesti di assoluto valore in vista anche della prossima stagione. Così potrebbe esserci un’idea suggestiva per il club bianconero, voglioso di rinforzare ogni settore del campo.

Calciomercato Juventus, Valverde idea suggestiva

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” nel mirino della Juventus ci sarebbe anche il talentuoso centrocampista uruguaiano del Real Madrid, Fede Valverde, pronto a cambiare idea anche su consiglio di Cristiano Ronaldo visto che è, inoltre, connazionale di Rodrigo Bentancur.

Pirlo è rimasto davvero colpito positivamente dalle sue qualità e l’allenatore bianconero avrebbe dato già il suo ok per l’eventuale acquisto del talento sudamericano. In questa stagione Valverde ha collezionato 1011 minuti complessivamente tra campionato e Coppe: potrebbe arrivare un suo addio in vista della prossima stagione. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Manchester United in caso di cessione di Paul Pogba.

La Juventus continua così ad essere attiva sul fronte calciomercato per i possibili futuri innesti funzionali per il progetto tecnico di Andrea Pirlo.