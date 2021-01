Calciomercato Juventus, Casillas consiglia Donnarumma | "Lascia il Milan"

La Juventus è da sempre accostata a Gianluigi Donnarumma. Il futuro dell’estremo difensore resta in bilico, in attesa del possibile rinnovo con il Milan. Occhio alle ultime dichiarazioni

Gianluigi Donnarumma si sta confermando ad altissimi livelli in questa prima parte di stagione con il Milan. Sul futuro dell’estremo difensore grava, però, il rinnovo di contratto che non è ancora arrivato. Intanto, Iker Casillas, storico portiere del Real Madrid, ha espresso in maniera piuttosto netta il suo pensiero sul futuro dell’estremo difensore italiano. Di seguito il suo post su Twitter: “Secondo me, Donnarumma dovrebbe giocare per un club con più tradizione. Errore mio! Il Milan ha una tradizione. Intendo più importante in Europa in questo momento”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritorno Pogba | Un altro top club in pole

Calciomercato Juventus, occhio al futuro di Donnarumma: Milan pronto

I rumors sul portiere non si placano le voci di un addio, ma la priorità dell’estremo difensore pare chiara. Si va, infatti, verso il rinnovo con i rossoneri, club con cui è riuscito ad affermarsi a livello internazionale e a esplodere come uno dei migliori portieri in circolazione. L’offerta che i milanesi hanno messo sul tavolo è di 5-6 milioni di euro più bonus: vedremo se basterà per arrivare al rinnovo di contratto già nelle prossime settimane.