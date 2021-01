Si complicano i piani di Andrea Pirlo in vista del match di domenica contro il Sassuolo: nuovo positivo al Covid in rosa

Dopo aver messo a segno l’importantissima vittoria contro il Milan, la Juventus vede complicarsi i piani per la partita di domenica contro il Sassuolo. Infatti proprio in questi minuti i bianconeri comunicano attraverso una nota ufficiale sul proprio sito la positività al Covid di Matthijs de Ligt. Il comunicato recita: “Juventus Football Club comunica che, nel nei controlli previsti dal protocollo, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Matthijs De Ligt. Il calciatore è già stato posto in isolamento”

Juventus, de Ligt positivo al Covid: a rischio la Supercoppa

La Juventus domenica sera affronterà il Sassuolo in una partita importante per dare continuità alla bella vittoria contro il Milan, ma con qualche assenza di troppo. Infatti dopo Cuadrado ed Alex Sandro arriva la positività al Covid di Matthijs de Ligt, rendendo obbligate le scelte di Pirlo in difesa.

L’assenza del calciatore potrebbe risultare molto importante nelle prossime partite in programma, visto che salterà sicuramente il match contro i neroverdi di domenica sera, quello di Coppa Italia contro il Genoa ed il big match contro l’Inter. A serio rischio c’è anche la Supercoppa italiana in programma il prossimo 20 gennaio contro il Napoli, sperando che 12 giorni bastino per superare il Covid.