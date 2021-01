Calciomercato Juventus, colpo Hlozek | Fissato il prezzo

La Juventus ha in mente di acquistare un giovane calciatore dalla Repubblica Ceca: si tratta di Hlozek dello Sparta Praga

L’obiettivo della Juventus sul mercato è quello di essere sempre attenta a eventuali occasioni, che si tratti di top player o giovani leve in rampa di lancio. Agnelli e Paratici hanno deciso di ingaggiare Pirlo proprio per avviare un processo di rifondazione della rosa e tentare di arrivare al successo con nuovi giocatori. Uno di questi potrebbe essere Adam Hlozek, attaccante dello Sparta Praga.

Juventus, concorrenza per Hlozek

Secondo quanto riferito da ‘90min.com‘, infatti, la Juventus è molto interessata a Hlozek dello Sparta Praga. Nato come seconda punta, può ricoprire anche il ruolo di esterno d’attacco, sia a destra, sia a sinistra. Il ceco è un classe 2002 e si è messo in mostra con la maglia dello Sparta già dal suo debutto: finora, in campionato ha disputato sei match, mettendo a segno quattro gol e siglando cinque assist.

Il maggior ostacolo è rappresentato dal costo del cartellino: lo Sparta Praga non lascerebbe andar via Hlozek per meno di 22 milioni di euro. Sull’attaccante si sono fiondati anche altri club esteri come Borussia Dortmund e West Ham, che lo seguono da più di un anno. Il suo contratto scadrà nel giugno 2022 e il rientro dall’infortunio -la frattura del metatarso- è previsto per marzo.