Il Manchester City, a caccia di rinforzi di altissimo livello sulla fascia destra, in estate potrebbe bussare alla porta dell’Inter di Antonio Conte per Achraf Hakimi, esterno nerazzurro ex Real Madrid. In cambio, il club allenato da Guardiola metterebbe sul piatto un grande ex

Il Manchester City è uno dei top club del calcio europeo e, viste la condizione economica, fra i pochi che possono ancora spendere cifre alte in sede di calciomercato. In quest’ottica, la squadra allenata da Pep Guardiola potrebbe puntare forte su una stella dell’Inter di Antonio Conte in estate.

Stiamo parlando di Achraf Hakimi, laterale destro della Beneamata arrivato in estate dal Real Madrid. Il giocatore marocchino sta dimostrando tutte le sue qualità con la maglia nerazzurra con il club meneghino che, dopo aver speso 45 milioni di euro per il suo cartellino, lo valuta almeno 80.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, big criticato | Sostituto in casa Juventus!

LEGGI ANCHE >>>Inter, i ‘fedelissimi’ tradiscono Conte | Da Sensi a Vidal: i flop sul mercato

Calciomercato Inter, Guardiola punta Hakimi | Scambio col grande ex

Pep Guardiola, per mettere le mani su Achraf Hakimi, potrebbe mettere sul tavolo il cartellino di una vecchia conoscenza dell’Inter. Il profilo è quello di Joao Cancelo, terzino destro portoghese che ha vestito la maglia della Beneamata nella stagione 2017/2018.

Sotto la guida di Luciano Spalletti, l’ex giocatore del Valencia si è affermato fra i migliori in Europa nel suo ruolo. Nelle ultime due stagioni al City però, Cancelo non ha convinto al 100% Guardiola che vorrebbe andare sul sicuro puntando su Hakimi. In un ipotetico scambio dunque, considerando la valutazione dell’ex Real Madrid, il City dovrebbe mettere sul piatto almeno altri 33 milioni di euro di conguaglio per provare a convincere l’Inter a privarsi di Hakimi.