Calciomercato Milan, Solskjaer lo scarica | Occasione in difesa

Calciomercato Milan, Marcos Rojo è finito in fondo alle gerarchie di Solskjaer: l’argentino può essere un’occasione per gennaio

Finito ormai fuori dai progetti tecnici del Manchester United, anche il tecnico Solskjaer gli ha dato il ‘ben servito’ in conferenza stampa, rivelando che il contratto di Marcos Rojo (così come quello dell’ex Samp Romero), non verrà rinnovato. Pertanto, occasionissima per il Milan e per i club europei (ma non solo) alla ricerca di un centrale di esperienza, ma ancora capace di potersi esprimere al meglio.

Calciomercato Milan, Rojo operazione alla Kjaer: l’ipotesi

D’altronde, il Milan ha dimostrato proprio lo scorso gennaio di poter redimere la carriera di diversi calciatori. Uno in particolare: Simon Kjaer, che è passato da esubero in maglia Atalanta, a perno fondamentale della difesa in maglia rossonera. Marcos Rojo potrebbe ripercorrere la stessa parabola, risultando utili non solo come difensore centrale, ma nell’eventualità anche come terzino sinistro.

Attenzione, dunque, a quelli che potrebbero essere i futuri scenari di mercato: con un contratto in scadenza il prossimo giugno, il centrale argentino potrebbe trasformarsi in una ghiotta occasione di mercato per il Milan, che riuscirebbero a portarlo via dalla Premier League a prezzo di saldo.