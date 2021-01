Una mancata commissione all’agente di Eriksen crea una nuova grana all’Inter: ora la società dovrà versare una cifra di compensazione

Eriksen continua a essere un caso spinoso per l’Inter. Non solo la società nerazzurra non riesce a trovare una sistemazione a un giocatore che nell’ultimo anno non ha saputo integrarsi negli schemi di Antonio Conte, ma adesso si aggiunge una problematica economica. L’agente dell’ex Tottenham, infatti, ha presentato una istanza di arbitrato al Collegio di Garanzia del Coni.

Calciomercato Inter, nuova grana Eriksen

L’agente Martinus Schoots si è avvalso dell’articolo 54 comma 3 di Giustizia Sportivo, che può dirimere ogni tipo di controversia nei riguardi dei contratti stipulati dagli agenti sportivi e inerenti le controversie economiche: sebbene non sia specificato il problema, pare che nel trasferimento di Eriksen fosse prevista una commissione non versata dall’Inter. Per un acquisto da 27 milioni, infatti, 20 dovevano andare nelle casse del Tottenham, ma 7 dovevano essere versati all’agente del giocatore, che non li ha mai ricevuti.

Un’operazione, insomma, che rischia di aumentare le dimensioni del fallimento che Eriksen ha rappresentato per Marotta: il danese non solo rischia di essere rivenduto a cifre molto più basse rispetto a quelle versate agli Spurs, ma con l’aggiunta di una possibile mora rischia di aumentare il passivo. Ora si aspetta la replica della società nerazzurra e l’esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, che si esprimerà nei prossimi giorni sulla validità del ricorso.