La Juventus cerca un nuovo attaccante e pensa al colpo a sorpresa per il futuro: talento nel mirino, è lotta con il Napoli

Non è stato sicuramente un avvio di stagione semplice quello della Juventus, che ha collezionato meno punti del previsto in queste quattordici gare di Serie A disputate e a causa dei troppi passi falsi occupa la quinta posizione in classifica, a meno dieci dal Milan anche se questa sera ci sarà lo scontro diretto tra i due club.

Il match di ‘San Siro’ potrebbe essere fondamentale per riaprire la lotta allo scudetto o magari anche allungare il distacco tra i due club. In ogni caso, la compagine allenata da Andrea Pirlo ha disputato una gara in meno pertanto potrebbe esserci anche un’ulteriore riduzione del gap.

Calciomercato Juventus, occhi su Macias: attaccante di 21 anni del Chivas

La società intanto continua a lavorare sul futuro e prepara anche dei possibili colpi a sorpresa per le prossime sessioni di calciomercato. Fabio Paratici monitora la situazione anche di alcuni colpi dall’estero e dopo Bryan Reynolds, nel mirino potrebbe esserci Jose Juan Macias, così come riportato da ‘Tuttosport’.

L’attaccante messicano di 21 anni gioca attualmente nel Chivas ed è definito da molti come il nuovo Aguero. Macias però è extracomunitario per cui non può essere un obiettivo al momento, ma la società tiene le antenne dritte per il futuro. Su di lui c’è da battere anche la concorrenza del Napoli.

Sempre secondo ‘Tuttosport’, la Juventus avrebbe messo nel mirino anche Marko Brkljaca, talento 2004 dell’Hajduk Spalato.