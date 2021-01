Arturo Vidal potrebbe lasciare l’Inter dopo aver dato prova di non essere più quello della Juventus: ritorno a casa per il cileno

L’Inter la scorsa estate ha investito molto sul mercato per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro, nello specifico, ha voluto ritrovare Arturo Vidal, centrocampista che ha già allenato ai tempi della Juventus. Il cileno è arrivato dal Barcellona dopo alcuni anni in cui il suo rendimento è calato rispetto a quand’era a Torino o a Monaco di Baviera. Un ‘declino’ che sta continuando anche all’Inter.

Inter, addio Vidal: ecco le possibili destinazioni

Infatti, Vidal non è più quello di una volta e l’Inter se n’è accorta. Il cileno sta facendo fatica ad affermarsi ad alti livelli, ma Conte preferisce ugualmente mandarlo in campo. Contro il Crotone è arrivata un’altra prestazione di livello basso, cosa che non sarebbe piaciuta a Marotta & Co., dunque il suo addio non è così scontato. Vidal compirà 34 anni il prossimo 22 maggio e la sensazione è che non proseguirà la sua avventura a Milano.

Per lui potrebbe profilarsi un approdo in qualche campionato asiatico, come per esempio la Cina -ma il salary cap ferma questa pista- o Arabia Saudita. Non è da escludere nemmeno un ritorno in Cile, dov’è un idolo e chiuderebbe una gran carriera in bellezza, costellata da tanti successi.