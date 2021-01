Cambia l’allenatore nel PSG e cambiano anche le gerarchie: cinque calciatori potrebbero partire a gennaio e le italiane osservano

Arriva oggi l’ufficialità del nuovo allenatore del PSG, Mauricio Pochettino. Con il tecnico argentino cambieranno sicuramente molte cose, tra cui i protagonisti in campo. Nel calciomercato di gennaio intanto potrebbero essere cinque i calciatori a lasciare Parigi.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, frenata in uscita | Si va verso la permanenza

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, colpo in Premier League | Può arrivare subito!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, scambio shock in Premier | Assalto al bomber!

Calciomercato, tante occasioni in uscita dal PSG: da Gueye a Paredes passando per Herrera

Nel calciomercato invernale che sta per aprire i battenti potrebbero arrivare importanti occasioni dal PSG per i club italiani. Infatti secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Fichajes’, sono ben cinque i calciatori che potrebbero lasciare il club francese. Uno di questi è Leandro Paredes, centrocampista argentino che potrebbe rientrare in uno scambio con Christian Eriksen dell’Inter, proprio come Idrissa Gueye ed Ander Herrera, altri due profili con le valigie in mano nel club parigino. Sul centrocampista ex Roma però ci sarebbe anche l’interesse della Juventus.

Su Herrera invece, centrocampista ex Manchester United, pende anche l’interesse del Milan, che avrebbe messo il mirino anche sul difensore Thilo Kherer, altro nome in uscita dal PSG. Infine l’ultimo nome nella lista dei partenti è quello di Julian Draxler, accostato alla Roma ed all’Inter, ma che potrebbe piacere anche a Milan e Juventus. Dunque un pokerissimo di talenti in uscita da Parigi che potrebbe suscitare l’interesse dei top club italiani.