L’Inter vuole acquistare un centrocampista e ha messo gli occhi su Leandro Paredes: possibile scambio con Eriksen a gennaio

C’è qualcuno di troppo nel centrocampo dell’Inter. Tanti sono i calciatori a disposizione di Conte in quella zona del campo e, per forza di cose, qualcuno dovrà andar via. Si parla insistentemente delle cessioni di Christian Eriksen e Radja Nainggolan. L’allenatore nerazzurro, infatti, preferisce puntare su altri profili e questo potrebbe favorire il loro addio. Uno di questi è Leandro Paredes, desideroso di giocare di più con la maglia del PSG.

Inter, tentativo per Paredes a gennaio

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, uno degli obiettivi principali del centrocampo dell’Inter è Leandro Paredes. Il Paris Saint-Germain, squadra in cui milita l’argentino, apprezza molto le qualità di Christian Eriksen. Ecco perché i nerazzurri, per convincere il PSG a privarsi di Paredes già a gennaio, vorrebbero proporre uno scambio con l’ex Tottenham e abbassare -se non eliminare- la richiesta di 20 milioni di euro. Il centrocampista argentino offrirebbe quel mix di qualità e quantità che sta cercando Conte nella zona mediana del campo.