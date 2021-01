La Juventus pensa a rinforzare la propria rosa ed è pronta al colpo già a gennaio: pronto il piano di Fabio Paratici

Non è stato un avvio di stagione semplice per la Juventus, che dopo tre mesi di campionato si ritrova in seria difficoltà e rischia di compromettere da subito la lotta per lo scudetto. Dopo 14 giornate, infatti, i bianconeri sono in sesta posizione in classifica e hanno un distacco di ben dieci punti dalla vetta occupata dal Milan.

La compagine allenata da Andrea Pirlo ha comunque una gara da recuperare, ovvero quella con il Napoli, che potrebbe alleggerire lo svantaggio in caso di successo ma ciò non basta perché c’è bisogno anche di un filotto di vittorie importante per risalire in classifica in maniera definitiva.

Calciomercato Juventus, Marcos Alonso subito: sul piatto c’è Douglas Costa per giugno

Mentre la squadra è concentrata sul campo e punta a riaprire i giochi in Serie A, la società pensa anche a dei rinforzi per garantire maggiori alternative al tecnico Pirlo e sul calciomercato c’è l’idea di un nuovo colpo già a gennaio.

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, infatti, la Juventus starebbe pensando a Marcos Alonso che ha una valutazione di circa 15 milioni di euro. Il piano di Paratici potrebbe essere quello di offrire i soldi per l’acquisto già a gennaio, per poi dare Douglas Costa al Chelsea per la stessa cifra nel mese di giugno.

Il brasiliano non sarà sicuramente riscattato dal Bayern Monaco e per questo potrebbe essere una pedina di scambio importante.