Inter a caccia di rinforzi in attacco: Conte vuole un vice-Lukaku, Inglese del Parma può essere una suggestione

A caccia di rinforzi per centrare l’obiettivo scudetto. L’Inter studia il mercato e riflette con attenzione sui colpi da regalare ad Antonio Conte per la seconda parte di stagione. La disponibilità economica dei nerazzurri non è affatto alta e Marotta dovrà essere bravo, insieme ad Ausilio, a trovare le giuste occasioni e le giuste formule. Le priorità sono un colpo a centrocampo e uno in attacco, con anche l’innesto di un esterno sinistro. In questo senso un nome per il reparto offensivo potrebbe essere quello di Roberto Inglese.

Calciomercato Inter, pista Inglese per Conte

Oltre all’occasione Papu Gomez, con l’Inter che sembra favorita per acquistare l’argentino in uscita dall’Atalanta, la società meneghina potrebbe mettere a segno anche un altro colpo in attacco. L’obiettivo, da tempo, è quello di mettere a disposizione di Conte un giocatore fisico che possa far rifiatare Lukaku. Pinamonti non è ritenuto all’altezza dal tecnico salentino e quindi potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare ad altri profili.

Si sono fatti i nomi di Pavoletti e di Lasagna, ma non è da escludere neppure il profilo di Roberto Inglese. Potrebbe essere lui il Mister X, un nome mai uscito, di Marotta e soci. Il 29enne cresciuto nel vivaio del Pescara potrebbe essere il nome giusto per le sue caratteristiche. In stagione ha finora totalizzato solo 9 presenze, senza segnare. Spesso è stato vittima di problemi fisici, ma Inglese è un giocatore in grado di usare bene il fisico, di far salire la squadra e anche di trovare la via del gol. Il costo del suo cartellino non è eccessivo: il Parma lo ha acquistato per 20 milioni di euro nel 2019, ma il prezzo è calato. La sua valutazione si aggira tra i 12 e i 15 milioni e l’Inter, per arrivare a lui, potrebbe decidere di proporre in cambio lo stesso Pinamonti.

L’attaccante classe 1999 non sta trovando spazio e proprio per questo potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio. I nerazzurri hanno un rapporto ottimo con la società emiliana e potrebbero proporre uno scambio. Un’ipotesi tutt’altro che da escludere.