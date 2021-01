Continua il lavoro senza sosta della Juventus sul fronte calciomercato con innesti di qualità assoluta: la scelta del top player!

Il 2021 della Juventus potrebbe essere quello decisivo per la conquista della Champions League. Ormai il prestigioso trofeo manca da tantissimi anni a Torino: la dirigenza bianconera starebbe monitorando così varie piste per puntellare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo con innesti di qualità assoluta.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, addio Bernardeschi | Scambio in Bundesliga

Calciomercato Juventus, la scelta di Sergio Ramos

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes.com” il 34enne centrale del Real Madrid, Sergio Ramos, nonché capitano della compagine spagnola, avrebbe dato il suo ok per il passaggio al Paris Saint-Germain. Sulle sue tracce ci sarebbe anche la Juventus con il contratto del capitano dei “blancos” in scadenza nel prossimo giugno.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, lo scontento dal Chelsea | Idea per l’attacco

Al momento non ci sarebbero novità per il suo rinnovo con il Real Madrid e così potrebbe esserci il suo addio dopo tante stagioni nella Capitale spagnola. La proposta del PSG è per un contratto da tre stagioni.

Il club bianconero starebbe monitorando vari profili per puntellare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo.