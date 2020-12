La Juventus potrebbe puntare su Kai Havertz, che non sta vivendo un buon periodo col Chelsea: ecco l’ultima suggestione

L’attenzione della Juventus è rivolta verso il reparto offensivo e un nuovo acquisto per Andrea Pirlo. Gli obiettivi sono tanti, le suggestioni e le idee ancora di più. Paratici è al lavoro per consegnare al suo allenatore una squadra in grado di imporsi in Europa come ha fatto in Italia negli ultimi anni. L’ultima idea in casa Juve è Kai Havertz, trequartista e all’occorrenza esterno d’attacco del Chelsea.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo in attacco | La strategia nerazzurra

LEGGI ANCHE >>> Milan, a tutto Pioli | “Rinnovo Ibra e svolta del 2020: vi spiego tutto”

Juventus, suggestione Havertz: è stanco del Chelsea

Havertz è arrivato al Chelsea dal Bayer Leverkusen durante il calciomercato scorso. I Blues lo hanno pagato 80 milioni di euro, facendogli firmare un ricco contratto, da circa 8-9 milioni l’anno. Una cifra davvero molto alta per un classe ’99. Questa stagione ha disputato in totale venti partite, per un totale di 1.206′. Tuttavia, sono pochi i gol segnati: uno in Premier League e tre in EFL Cup, oltre a quattro assist.

Secondo quanto riferito dalla ‘Bild‘, quotidiano tedesco, il giocatore ha sostanzialmente ‘maledetto’ il giorno in cui ha deciso di passare dal Leverkusen al Chelsea. Lampard lo ha relegato a un ruolo da panchinaro nelle ultime partite. Un’occasione a questo punto per la Juventus, che si assicurerebbe l’estate prossima uno dei migliori calciatori del panorama europeo nel suo ruolo. D’altra parte, c’è da tenere d’occhio anche la concorrenza del Bayern Monaco, sempre attento al destino dei talenti tedeschi.