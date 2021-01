Zinedine Zidane potrebbe lasciare la panchina del Real Madrid al termine della stagione e si aprono nuovi scenari anche per l’Italia

Il 2021 è iniziato e sembra davvero che possa essere l’ultimo di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid. Il francese ha fatto sognare il popolo madridista sia da calciatore, in quel fantastico Real Madrid dei galacticos con cui è riuscito ad alzare la Champions, che da allenatore con l’impresa delle tre Champions League consecutive e tanti altri trofei, alla prima esperienza da primo allenatore.

La sua seconda avventura ai blancos non è stata splendente come la prima, nonostante abbia vinto la Liga, anche senza Cristiano Ronaldo. Il club è incostante e passa da grandi prestazioni a partite cupe. Il futuro di Zidane sulla panchina del Real non è così certo, potrebbe essere l’ultima stagione sulla panchina del Madrid e la fine di un ciclo glorioso per il club spagnolo.

Calciomercato, Zidane potrebbe offrirsi alla Juventus

L’allenatore francese potrebbe tornare sul mercato dalla prossima stagione. E’evidente il suo legame indissolubile con la Juventus, dopo l’esperienza da calciatore dal 1996 al 2001. Infatti proprio Zidane si sarebbe offerto alla Juve come nuovo allenatore, nell’eventualità che lasci la Spagna e questa possibilità crea già entusiasmo nell’ambiente.

Un’esperienza da allenatore in bianconero chiuderebbe il cerchio della sua carriera per percorrere tutte le tappe con le squadre per cui ha giocato. I bianconeri hanno iniziato un nuovo progetto con Andrea Pirlo ma davanti alla possibilità di avere Zidane alla guida del club, difficilmente la società potrà far finta di niente. Al momento si parla di suggestioni, ma certamente questa potrebbe essere l’ultima stagione del campione francese con il Real e il 2021 potrebbe aprire nuovi scenari per Zizou.