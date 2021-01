Il prossimo calciomercato estivo dell’Inter potrebbe essere finanziato da una cessione eccellente. Due i possibili grandi colpi, con tanto di beffa alla Juventus

Se Suning è in cerca di un nuovo socio, per ora solo di minoranza (ma chi è disposto a buttare soldi senza comandare?), vuol dire che la situazione economica dell’Inter, del calcio in generale è davvero critica. Restando sui nerazzurri, la prova di ciò l’abbiamo del resto avuta a novembre, con la chiusura del bilancio 2020 a -102,4 milioni di euro. I conti in rosso non impediranno comunque di fare mercato, sia in questa sessione invernale che nella prossima estiva, nella quale non è però da escludere un grosso ‘sacrificio’. Tradotto: una cessione eccellente utile a ‘finanziare’ la campagna acquisti.

Calciomercato Inter, doppio colpo da 65 milioni con cessione Lautaro Martinez

L’indiziato a partire rimane Lautaro Martinez, per il quale non è stato ancora trovato un accordo in merito al rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2023. Indizio in chiave vendita? Non lo escludiamo, sta di fatto che sull’attaccante argentino è molto ambito in giro per l’Europa. Oltre al Barcellona, col quale aveva trovato un accordo sui 10-12 milioni a stagione la primavera scorsa, l’ex Racing piace in particolar modo a Real Madrid, Manchester City e United. La clausola è di 111 milioni di euro, ma stavolta l’Inter potrebbe farsene bastare una settantina. Via il classe ’97 di Bahia Bianca, dentro altri due profili talentuosi: il primo è quel De Paul che Conte vorrebbe già adesso e sul quale c’è in maniera concreta pure la Juventus, il secondo è il 21enne brasiliano Cunha dell’Hertha Berlino da tempo sul taccuino dei dirigenti interisti. Totale spesa sui 65 milioni di euro.

Se Conte dovesse rimanere, tuttavia, per l’attacco Marotta e soci potrebbero essere costretti a inseguire un nome top di esperienza. Aubameyang dell’Arsenal, per esempio, ma attenzione anche ad Aguero che potrebbe non rinnovare col City e quindi liberarsi a parametro zero. Tra cessione Lautaro e doppio acquisto, un giro d’affari di circa 135 milioni di euro. Alla faccia della crisi…