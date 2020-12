Il Milan a Benevento senza Ibrahimovic: lo svedese a rischio anche per la Juventus. Intanto Amadeus annuncia la presenza dell’attaccante a Sanremo

La sosta di Natale non sembra essere sufficiente al Milan per recuperare alcuni giocatori attualmente infortunati. La situazione più delicata riguarda Zlatan Ibrahimovic: il capocannoniere rossonero – indisponibile dal match contro la Fiorentina – non ha smaltito i problemi muscolari e viaggia verso il forfait per la gara del 3 gennaio con il Benevento.

Ibrahimovic ancora out: la data del possibile rientro

L’infortunio accorso a Zlatan Ibrahimovic appare più grave del previsto. L’attaccante del Milan – fermatosi lo scorso 22 novembre durante la sfida del San Paolo contro il Napoli – non ha superato il problema al polpaccio e viaggia verso l’esclusione con il Benevento. Lo svedese scalpita, ma in casa rossonera non si vogliono correre rischi. La parola d’ordine è precauzione e in quest’ottica il bomber potrebbe essere tenuto fuori anche contro la Juve.

L’attaccante ha messo nel mirino la sfida del 6 gennaio contro la Juventus. Le speranze di vederlo titolare contro i campioni in carica ci sono, ma l’esito finale dipenderà dagli sviluppi dei prossimi giorni. Più probabile – al momento – un suo ritorno in Coppa Italia contro il Torino il 12 gennaio, partita ideale per riprendere i ritmi in vista poi delle sfide di campionato contro Cagliari e Atalanta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, ritorno di fiamma | Colpo dalla Premier

Ibrahimovic: dal Milan al palco di Sanremo

I tifosi del Milan incrociano le dita in attesa di riabbracciare l’uomo da dieci gol stagionali in appena sei presenze in Serie A. Zlatan Ibrahimovic è pronto al rientro e non vuole smettere di stupire. In campo e fuori. Lo svedese, infatti, è stato ufficializzato come ospite fisso nella prossima edizione del Festival di Sanremo.

L’attaccante del Milan presenzierà tutte e cinque le serate del Festival in programma dal 2 al 6 marzo 2021. Il direttore artistico, Amadeus, ha però tenuto a precisare in conferenza stampa che Ibrahimovic “non salterà nessuna partita del Milan”. I rossoneri – in quei giorni – sono attesi dai match di campionato contro Udinese e Verona.