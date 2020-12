Continua il lavoro della Juventus sul fronte calciomercato: arriva il secco rifiuto dopo la suggestione per lo scambio in Serie A

Saranno giorni davvero intensi in casa Juventus con la possibilità di arrivare a giocatori già pronti da affidare ad Andrea Pirlo. Idee suggestive per la dirigenza bianconera, sempre alla ricerca di giocatori funzionali in vista anche dei prossimi mesi.

Calciomercato Juventus, arriva il nuovo rifiuto per Bernardeschi

L’idea della Juventus è quella di cedere Federico Bernardeschi inserendolo in uno scambio importante con un top club: così il talento di Carrara è stato offerto nuovamente al Napoli, questa volta però per Piotr Zielinski, uno dei migliori del Napoli targato Rino Gattuso.

Il centrocampista del Napoli è incedibile per la società di De Laurentiis e così è arrivato il secco rifiuto da parte del club partenopeo. La Juventus, però, non molla e cercherà a tutti i modi di cedere l’ex Fiorentina per arrivare a giocatori funzionali da regalare a Pirlo.

Suggestioni in casa Juventus che sarà una delle protagoniste della sessione invernale di calciomercato.