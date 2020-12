Milan, il verdetto per Ibrahimovic per il big match con la Juventus

Il Milan prepara la ripresa e il big match con la Juventus il 6 dicembre, le condizioni di Ibrahimovic ancora alle prese con l’infortunio

Pausa natalizia da capolista per il Milan, che alla ripresa conta di intervenire sul mercato e magari recuperare alcuni degli infortunati per proseguire in vetta alla classifica. La squadra di Pioli, in particolare, in calendario ha il 6 gennaio lo scontro con la Juventus che può essere determinante per chiarire le ambizioni in chiave scudetto.

Tra gli infortunati anche Zlatan Ibrahimovic, che però molto probabilmente non riuscirà a recuperare in tempo. Secondo il ‘Corriere dello Sport’ infatti il club non vuole forzare i tempi del recupero dal guaio al polpaccio. Le condizioni dello svedese saranno ricontrollate tra qualche giorno, ma l’impressione è che per il ritorno in campo bisognerà attendere almeno la metà di gennaio.