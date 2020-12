Il futuro di Massimiliano Allegri potrebbe condizionare fortemente il calciomercato della Juventus. Di seguito tutte le ultime novità

Massimiliano Allegri cerca ancora panchina, ma diverse big sono interessate e potrebbero puntare sul tecnico che ha fatto molto bene in Italia. Attenzione in particolare al Chelsea che ha speso molto in estate, ma non sta riuscendo a decollare in Premier League. Se l’ex Juventus e Milan dovesse davvero sedere sulla panchina dei Blues, attenzione al possibile doppio colpo in entrata che riguarderebbe direttamente il club bianconero.

Calciomercato Juventus, Allegri per il Chelsea: doppia richiesta sul mercato

Se dovesse esserci un ribaltone in casa Chelsea e Allegri dovesse essere il prescelto per la panchina dei Blues, occhio alle possibili richieste dell’allenatore al club di Premier League. Attenzione, in particolare, al nome di Rodrigo Bentancur che sta trovando spazio con Andrea Pirlo, ma potrebbe lasciare l’Italia per approdare a Londra. Allegri potrebbe chiedere anche Miralem Pjanic che non sta decollando al Barcellona. Contestualmente potrebbero concretizzarsi due addii pesanti in casa Chelsea: Mateo Kovacic e Jorginho potrebbero dire addio al club londinese. Vedremo se l’arrivo del tecnico si concretizzerà e quali saranno le ricadute dirette in ottica mercato.