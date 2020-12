La Juventus, alla ricerca di nuovo portiere, potrebbe acquistare Alessio Cragno dal Cagliari nell’ambito di uno scambio

La Juventus potrebbe presto accogliere un nuovo portiere: il mercato italiano è monitorato con grande attenzione da Fabio Paratici, alla ricerca di un numero uno. Si sta valutando il profilo di Alessio Cragno, attualmente al Cagliari, dove si sta affermando come uno dei migliori portieri della Serie A, entrando anche nel giro della nazionale italiana. Per abbattere i costi dell’operazione, la Juve starebbe pensando a uno scambio.

Juventus, scambio per arrivare a Cragno

Siccome Gigi Buffon ha raggiunto una certa età e Wojciech Szczesny potrebbe andar via -o comunque ha bisogno di un sostituto fisicamente più in forma-, l’idea in casa Juventus sarebbe quella di puntare su Cragno. Il portiere italiano è valutato quasi 25 milioni di euro, una cifra molto alta, che potrebbe essere ‘azzerata’ inserendo dei giocatori nell’affare.

Il club bianconero, infatti, controlla diversi giocatori in giro per l’Italia e l’Europa, che potrebbero fare al caso del Cagliari. Uno di questi è Mattia Perin, in prestito al Genoa, che sarebbe automaticamente il sostituto di Cragno. Un altro è Daniele Rugani, ‘emigrato’ in Francia, al Rennes, visto che alla Juve trovava poco spazio. Un colpo che sistemerebbe la difesa dei sardi.