Il Milan va a caccia di nuovi colpi per il prossimo calciomercato ed è pronto a effettuare il tentativo per il colpo dal Real Madrid

Il Milan sta continuando a stupire in Serie A e dopo i due pareggi consecutivi è tornato alla vittoria nella difficile sfida contro il Sassuolo. I rossoneri sono partiti al meglio con il 2-0 e successivamente hanno gestito senza rischiare troppo l’incontro, anche se c’è stato un brivido finale per il gol di Berardi al 90′ che aveva momentaneamente riaperto la gara.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il Real Madrid lo scarica | Pronto lo scambio stellare

La compagine allenata da Stefano Pioli mantiene dunque la prima posizione in classifica con un punto di vantaggio sull’Inter. Mercoledì ci sarà un’importante sfida contro la Lazio e serviranno i tre punti per vivere Natale e Capodanno in vetta alla Serie A dopo tanti anni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, UFFICIALE l’esonero in Serie A | Pronto il sostituto

Calciomercato Milan, Jovic sempre nel mirino: in programma dei vertici nei prossimi giorni

Il Milan ha come obiettivo principale il quarto posto ma allo stesso tempo sa che continuando così potrebbe alzarsi l’asticella per ambire a traguardi sempre più importanti. Per questo la società è concentrata sul calciomercato e studia i possibili colpi da attuare nelle prossime settimane o nei prossimi mesi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Calhanoglu è il cuore di questo Milan | Le ultime sul rinnovo!

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, il Milan starebbe continuando seguire Jovic del Real Madrid e nei prossimi giorni dovrebbero esserci dei vertici che potrebbero avvicinare l’attaccante alla Serie A. La formula che vorrebbero utilizzare i rossoneri è quella del prestito con diritto di riscatto.

Stefano Pioli sta avendo anche difficoltà in avanti a causa degli infortuni di Ibrahimovic e Rebic, ma Jovic (che sta trovando poco spazio al Real) è ormai un obiettivo concreto a prescindere dalla concorrenza.