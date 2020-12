Calciomercato Juventus, la Premier tenta Ramsey | Cifre e dettagli

Il futuro di Aaron Ramsey è sempre in bilico: la Premier ancora sulle tracce del centrocampista gallese della Juventus

La Juventus continua a far fatica in campionato. Ancora un pari per la compagine bianconera, che è arrivato nell’ultima giornata di Serie A contro l’Atalanta. Non ha preso parte alla gara il centrocampista gallese, Aaron Ramsey, che è sempre leggermente acciaccato.

Calciomercato Juventus, possibile ritorno in Premier per Ramsey

L’ex giocatore dell’Arsenal sarebbe finito nuovamente nel mirino di un top club della Premier League. Il Liverpool potrebbe mettere sul piatto circa 22 milioni di euro, tre in meno rispetto a quanti ne chiede la Juventus (25).

La stagione per lui non è iniziata nel peggiore dei modi, ma i continui piccoli infortuni gli stanno impedendo ancora una volta di mettersi al servizio della squadra bianconera. Pirlo ha bisogno della sua intelligenza tattica e del suo talento cristallino: il suo futuro resta comunque molto incerto.

Ramsey potrebbe così pensare anche di tornare in Inghilterra, ma nulla è deciso al momento.