Calciomercato, Zidane esonerato | La posizione del tecnico

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa del possibile esonero dalla panchina dei Blancos

Domani si giocheranno gli ultimi 90′ della fase a gironi di Champions League per il Real Madrid, che scenderà in campo contro il Borussia Moenchegladbach. Non all’altezza delle aspettative la coppa giocata dai Blancos finora, che potrebbero trovare la qualificazione se dovessero battere i tedeschi o pareggiare se l’Inter dovesse battere lo Shakhtar. Dall’esito di questo doppio incontro dipendono anche le sorti di Zinedine Zidane, che potrebbe essere esonerato in caso di mancato passaggio del turno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ‘scaricato’ dal Barcellona | Ipotesi di scambio

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scelto l’obiettivo per la fascia | Chiesto lo scambio

Real Madrid, le parole di Zidane sull’esonero

Di seguito, le parole di Zidane in conferenza stampa sulle critiche ricevute: “Siamo consci delle nostre difficoltà, ma ci prepariamo a fare una gran partita. Penso solo a questo e non alle critiche. Il mio unico pensiero è il passaggio del turno, faremo di tutto per conquistare i tre punti“. Poi sull’esonero in caso di eliminazione: “Il club come sempre farà quel che deve fare. Io non ci penso“. Il tecnico francese negli ultimi tempi è stato anche accostato alla panchina della Juventus per sostituire Pirlo e tentare l’assalto alla vittoria della Champions League, che a Torino manca da tanti anni.