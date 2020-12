Calciomercato Milan, possibile affare col Real Madrid | I dettagli

Milan e Real Madrid potrebbero cominciare ad intavolare un affare: i ‘blancos’ hanno ben chiaro l’obiettivo tra i rossoneri

Finestra di gennaio sempre più vicina, ma nel Real Madrid si pensa già alla prossima estate, dove nel mirino ci sarebbe un calciatore del Milan. Per arrivare al talento rossonero i ‘blancos’ avrebbero deciso di puntare su un possibile scambio. Sul piatto un calciatore che interessa in orbita milanista.

Calciomercato Milan, il Real propone lo scambio: Hauge per Jovic

Da quando è arrivato a San Siro per la prima volta con la maglia del Bodo Glimt nel preliminare di Europa League, Jans Petter Hauge ha subito stregato tutti, in particolare il Milan, che ha provveduto subito al suo acquisto. I rossoneri però sembrerebbero non essere gli unici a rimanere impressionati dalle doti del norvegese, messe ancora più in risalto in questo inizio di stagione con la maglia milanista.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, a mettere gli occhi su Hauge sarebbe in Real Madrid, che in lui vedrebbe il nuovo Ibrahimovic. Sul piatto Florentino Perez sarebbe pronto a mettere Luka Jovic, attaccante che vede la sua posizione in rosa sempre in bilico e che interessa da tempo ai rossoneri. Entrambi sarebbero attualmente valutati intorno ai 25-30 milioni di euro. Un’affare che naturalmente porterebbe ad una grande plusvalenza il Milan, ma bisognerà vedere se si sarà disposti a rinunciare al talento che sta sbocciando in casa.

