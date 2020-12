Calciomercato Milan, colpo a sorpresa | Nuovo Haaland nel mirino

Il Milan sta vivendo un grande avvio di stagione e vuole fare sempre di più: nel mirino c’è il nuovo Haaland

È stato un avvio di stagione importante per il Milan, che a sorpresa ha continuato il cammino iniziato lo scorso giugno e occupa attualmente la prima posizione nella classifica di Serie A. Il club rossonero ha come obiettivo raggiungere una delle prime quattro posizioni e continuando così può anche andare oltre.

Fin qui sembra andare tutto per il verso giusto per la compagine allenata da Stefano Pioli, che potrebbe fare meglio soltanto in Europa League mentre in Serie A non ha alcun rimpianto. Attualmente sono ben cinque i punti di vantaggio del Milan da Inter e Sassuolo, che occupano la seconda posizione in classifica.

Calciomercato Milan, colpo per il futuro: nel mirino c’è il nuovo Haaland

Il bilancio positivo di questi primi due mesi convince il Milan a fare sempre di più e per questo la società sta già lavorando per rinforzare la rosa nel futuro. Ora l’idea della dirigenza potrebbe essere quella di puntare su un giovane che impressiona tutti per le sue qualità.

Nel mirino infatti potrebbe esserci Mergim Berisha, attaccante classe 1998 di proprietà del Redbull Salisburgo. Il calciatore sembra essere il nuovo Haaland grazie alle sue cinque reti segnate nelle prime sette gare e potrebbe essere sicuramente un grande colpo in ottica futura.

Il valore del calciatore tedesco potrebbe aggirarsi sui 15-18 milioni, visto che difficilmente la Red Bull lascerebbe partire un elemento così importante a poco.

