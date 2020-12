Calciomercato Inter, scambio shock con la Juventus | Mendes in regia

Inter e Juventus al centro di uno scambio clamoroso sul calciomercato nei prossimi mesi. Di seguito tutte le ultime novità

Lautaro Martinez è uno dei top player dell’Inter, ma anche uno dei calciatori più chiacchierati sul mercato. La punta argentina è da mesi accostato al Barcellona, ma anche al rinnovo di contratto con il club nerazzurro. Un’idea clamorosa di scambio potrebbe riguardare il talento argentino e la Juventus. Di seguito tutte le ultime novità a riguardo.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez e l’idea di scambio

Jorge Mendes potrebbe rendersi artefice di un clamoroso scambio. Come riportano negli ultimi giorni a più riprese dalla Spagna, il super agente potrebbe fare da intermediario per l’addio di Lautaro all’Inter. Il portoghese ha ottimi rapporti con la Juventus e potrebbe mettere in piedi un clamoroso scambio alla pari con Paulo Dybala, con valutazione per entrambi di 90 milioni di euro. Al Toro verrebbe proposto un ingaggio da 10 milioni di euro, lo stesso mai accettato fino ad ora dalla Joya.

L’operazione è comunque da ritenersi praticamente impossibile. Entrambi i club non vorrebbero rischiare un’operazione di tale portata con una diretta concorrente. Inoltre, Lautaro, al momento, sembra intenzionato a rinnovare con l’Inter, anche se si stanno dilatando i tempi di Marotta per il prolungamento con i nerazzurri. Di cessione, in ogni caso, se ne riparlerà al massimo a giugno.

