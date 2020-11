Calciomercato Juventus, Ronaldo via con lo scambio! Cifre e dettagli

Calciomercato Juventus, ipotesi di scambio clamorosa: al centro c’è Cristiano Ronaldo, il lusitano può tornare alle ‘origini’

Il calciomercato non dorme mai, soprattutto in un momento storico come questo, dove l’emergenza pandemica impone anche ai top club di scrutare con attenzione le giuste occasioni mercato. Potrebbe essere il caso della Juventus, disposta a ‘sacrificare’ il cartellino dell’ormai 35enne Cristiano Ronaldo per obiettivi, magari di minor valore tecnico, ma di maggior prospetto e più inclini a quelli che sono al momento le economiche della società.

Calciomercato Juventus, Ronaldo per Gabriel Jesus: lo scambio shock con il City

Attenzione, dunque, a quello potrebbe essere l’asse Torino-Manchester in vista della prossima estate. Il City di Guardiola guarda con attenzione al futuro di Cristiano Ronaldo, consapevoli della voglia del lusitano di voler cambiare aria e della difficoltà economica che il club italiano sta riscontrando nel mantenimento di quest’ultimo. Il club inglese sarebbe pronto a mettere sul piatto il cartellino del giovane Gabriel Jesus, valutato 60 milioni di euro, per uno scambio shock (e alla pari) con la Vecchia Signora per CR7. Nonostante resti un simbolo dello United, Ronaldo sarebbe ben contento di un ritorno nella ‘sua’ Manchester, e di respirare ancora una volta l’aria della Premier League. La Juventus, a quel punto, sarebbe quasi costretta a trattare, anche se con pochi rimpianti: il profilo di Gabriel Jesus sarebbe estremamente gradito alla dirigenza tecnica del club.

Antenne ben allerta, dunque, sul futuro di Cristiano Ronaldo: dopo tre stagioni in bianconero, il fenomeno lusitano potrebbe dirsi pronto all’addio. E il City incrocia le dita.

