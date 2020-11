Calciomercato Juventus, scambio in difesa | La Roma dice no

Ottimo inizio di stagione per il talento giallorosso. La Juventus guarda con interesse: scambio a gennaio

Ha iniziato la stagione alla grande e promette di poter fare ancora di meglio nel futuro. Roger Ibanez, grande scoperta della Roma (ma di proprietà dell’Atalanta), sta sfornando ottime prestazioni mettendosi in luce con i giallorossi. A credere in lui più degli altri mister Fonseca, che gli ha concesso soltanto pochi minuti di riposo in questo campionato, schierandolo praticamente sempre. Il ventunenne brasiliano ha avuto una grande crescita con i capitolini, che lo hanno prelevato dai nerazzurri con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il classe ’98 fa però gola ad un’altra big della Serie A come la Juventus, che presto potrebbe tentare l’assalto ad Ibanez.

Juventus, Ibanez-Demiral: no della Roma

Fabio Paratici, CFO del club bianconero, potrebbe giocare di strategia e proporre uno scambio a gennaio. E così per Ibanez la società 9 volte consecutive campione d’Italia potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Merih Demiral. Anche il turco sta crescendo mostrando un gran potenziale, tuttavia l’interesse della Juventus per il brasiliano della Roma potrebbe prevalere nelle scelte di mercato. E così l’ex Sassuolo potrebbe essere oggetto di scambio per arrivare al talentuoso difensore giallorosso che tanto bene sta facendo sotto la guida di Fonseca. La Roma, dal proprio canto, non sarebbe disposta a cedere Ibanez. Se la Juve dovesse pertanto bussare alle porte dei capitolini, riceverebbe un secco no.

La costante crescita di Ibanez lo espone, del resto, ad una grande visibilità. Il brasiliano convince, ma uno scambio con Demiral potrebbe non bastare alla Roma per privarsi del proprio difensore.

