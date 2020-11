Calciomercato Juventus, flop Dybala | Scambio in Premier

Ancora una prestazione da dimenticare per Paulo Dybala, che non riesce più a brillare con la maglia della Juventus: scambio possibile

La Juventus passa sul campo dello Spezia trascinata da un super Cristiano Ronaldo, entrato in campo soltanto nella ripresa dopo il periodo di quarantena. Ancora una prestazione da dimenticare per l’attaccante argentino, Paulo Dybala, che non è stato capace di mettere in luce tutto il suo talento.

Calciomercato Juventus, scambio Dybala con il Manchester United

L’addio de “La Joya” è sempre più probabile in vista della prossima stagione dopo un inizio stagionale non troppo entusiasmante. Ci sarebbero, inoltre, diverse difficoltà per quanto riguarda il suo rinnovo contrattuale: dalla Spagna rilanciano di possibili contatti in corso con il Manchester United.

L’idea sarebbe quella di scambio con il centrocampista del club inglese, ex Ajax, van de Beek, che fino ad ora non sta convincendo più di tanto i “Red Devils“. Il club bianconero sarebbe propenso ad accettare lo scambio con la parte cash di 30-35 milioni di euro.

Il futuro di Dybala resta così sempre in bilico: nei prossimi mesi tutto sarà più chiaro in casa Juventus.

