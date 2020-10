Le ultime sul calciomercato della Juventus: dalla Spagna rilanciano un nuovo colpo per il club bianconero

Sono tanti i calciatori in giro per il mondo che segue la Juventus, sempre molto attenta al mercato internazionale. Il club bianconero è alla ricerca di occasioni per rinforzare la rosa di Andrea Pirlo, apparsa incompleta nelle prime giornate di campionato e Champions League. Uno di questi potrebbe arrivare dalla Premier League, nonostante il suo trasferimento si sia concretizzato da poco.

Calciomercato Juventus, occasione Van De Beek

Secondo quanto riferito da ‘Todo Fichajes‘, Donny Van De Beek è uno delle occasioni di mercato che farebbe comodo alla Juventus. L’esperienza al Manchester United del centrocampista olandese finora è stata tutt’altro che felice. Solskjaer non lo considera imprescindibile, nonostante abbia speso quasi 40 milioni di euro per prelevarlo dall’Ajax.

Van De Beek vuole essere titolare e non digerisce la panchina e se le cose dovessero continuare così, vorrebbe andar via. La Juventus potrebbe provarci nel mercato di gennaio, visto che lo ha anche seguito anche quando giocava in Eredivisie. Almeno per ora, i Red Devils sono in attesa di come si svilupperà la situazione nei prossimi mesi prima di prendere una decisione definitiva.

