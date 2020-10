Juventus, Coronavirus: nuovo attacco a Cristiano Ronaldo!

Nuovo attacco a Cristiano Ronaldo, dopo le sue parole sul coronavirus, che arriva da un importante virologo spagnolo

Un paio di giorni fa, Cristiano Ronaldo si era sfogato su Instagram riguardo il tampone per il coronavirus: “Il tampone è una ca***ta!“. Un commento che ha fatto nascere parecchie discussioni a riguardo, soprattutto da parte degli esperti del settore. Oltre a Burioni, che ha affermato: “Accolgo nel gruppo dei virologi esperti anche Ronaldo“. C’è anche l’attacco di Fernando Simon, importante virologo spagnolo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ‘assist’ Simeone | È sfida Juve-Milan!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, addio Calhanoglu | Ingaggio raddoppiato!

Coronavirus, l’attacco a Ronaldo dalla Spagna

Fernando Simon, direttore del Centro per il coordinamento degli allarmi sanitari e delle emergenze, ha parlato di Ronaldo come riferito da ‘OkDiario’: “Dall’inizio della pandemia, tutti sono esperti di qualcosa riguardo la salute“. Prosegue poi Simon su CR7: “Bisogna saper interpretare correttamente i test, poi invece abbiamo situazioni come questa, nel quale Ronaldo è diventato esperto di tamponi“. Insomma, sulla questione coronavirus arriva un’altra ‘frecciatina’ a Ronaldo, dopo le critiche per aver ricevuto per il viaggio dal Portogallo all’Italia e per le parole della sorella.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, assalto a Lukaku | Affare stellare!

Calciomercato Juventus, tesoretto da 130 milioni | Intrigo Dybala