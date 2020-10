La situazione in casa Barcellona resta da monitorare con grande attenzione. La possibile rivoluzione societaria potrebbe portare un ottimo innesto per il calciomercato della Juventus

I prossimi mesi saranno decisivi per il futuro del Barcellona. I problemi economici, i risultati deludenti sul campo e la rottura (poi placata) con Lionel Messi potrebbero portare presto a un nuovo cambio alla Presidenza. Il ritorno di Laporta porterebbe colpi interessanti sul mercato, ma occhio anche ai calciatori in uscita. Di seguito le ultime novità da Don Balon.

Calciomercato Juventus, occhio a un calciatore in uscita. Doppio colpo

Uno dei calciatori che potrebbe essere fuori dal progetto blaugrana, nonostante i tanti trofei conquistati, è Jordi Alba. Il terzino spagnolo non è in buoni rapporti con l’ex e futuro presidente e potrebbe essere un nome buono per la Juventus. Il veloce esterno potrebbe essere, infatti, l’elemento giusto per Andrea Pirlo per completare la rosa. Allo stesso tempo, il Barcellona avrebbe già chiuso per il suo sostituto, ossia Angelino. Il laterale in prestito dal Manchester City sta facendo molto bene con la maglia del Lipsia, tanto da meritarsi le avances del Barcellona. Buone possibilità per il doppio colpo: vedremo nei prossimi mesi.

